Amenacen de mort l'alcalde d'Igualada amb unes pintades al centre de la ciutat

El més greu i preocupant no és insultar o amenaçar de mort a una persona, sigui qui sigui, sinó l’odi i el menyspreu que expressa cap a qualsevol valor democràtic, cívic o de mínima convivència. No val només en denunciar-ho, sinó que ha de tenir el nostre rebuig més frontal: pic.twitter.com/6qg2JTj1Y6 — Marc Castells 🎗 (@marccastells) May 25, 2022

L'alcalde d'Igualada,ha denunciat aquest dimecres a les xarxes socials l'aparició d'unes pintades amb amenaces de mort contra ell. Segons el batlle, i tal com ha pogut afirmar l'administració de la ciutat, han aparegut al centre del municipi. Es poden veure amenaces, simbologia que representa una diana de mort i el seu cognom mal escrit.A través de les imatges que ha facilitat l'alcalde, es poden llegir missatges contra ell:. Per al batlle, "el més greu i preocupant no és insultar o amenaçar de mort a una persona, sigui qui sigui, sinó l'odi i el menyspreu que expressa cap a qualsevol valor democràtic, cívic o de mínima convivència". I ha afegit que, al marge de denunciar-ho, també ha de tenir "el rebuig més frontal".

