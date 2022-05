Ucraïna afirma que 240 nens han mort en la invasió russa

Altres notícies que et poden interessar

Ucraïna plora la mort de desenes de menors d'edat i infants en la invasió de Rússia al país. Les autoritats del govern que dirigeix Volodímir Zelenski han establert aquest dimecres la xifra deUns, però les mateixes autoritats asseguren que el nombre està encara per concretar."Aquestes xifresja que encara es treballa a llocs amb hostilitats actives i als territoris temporalment ocupats i alliberats", ha apuntat la fiscalia ucraïnesa, que ha comunicat les xifres de pèrdues de vides en infants. Bona part de les víctimes entre la població més petita s'ha produït a la, on les hostilitats han estat més ferotges en els últims tres mesos.En detalla, la província de, amb 149 entre morts i ferits. Per darrere figuren la regió de Kíiv, amb 116; la regió de Khàrkiv, amb 104; la de Txerníhiv, amb 68; la de Lugansk, amb 50; la de Kherson, amb 49; i la de Mikolaiv, amb 45.Finalment, les autoritats ucraïneses han destacat quea causa dels atacs de les forces russes i les milícies de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, de les quals un total de 173 han quedat "completament destruïdes".​​​​​

