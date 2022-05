El govern espanyol diu que col·laborarà amb el TSJC per fer complir el 25% de castellà

La proposició de llei tira endavant al Parlament

La ministra d'Educació,, ha assegurat aquest dimecres que el seu ministeri col·laborarà amb el(TSJC) "perquè es compleixi" el 25% de castellà a l'escola que han marcat les sentències judicials. "Treballarem amb el TSJC a través de l'per entregar tota la informació i documentació que se'ns requereixi", ha sentenciat aldurant la sessió de control.Alegría ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta de la diputada del PPque ha recordat que dimarts que ve finalitza el termini perquè a Catalunya "es compleixi la llei" i els alumnes rebin l'ensenyament en castellà en un 25% de les hores lectives. Moneo ha assegurat que en comptes de complir la sentència, a Catalunya "hem assistit a un vodevil" on laha buscat "martingales" per "no complir la llei sense que el govern espanyol hagi fet res".En la seva resposta, Alegría ha afirmat que, però ha retret al PP que hagi bolcat tota la seva tasca d'oposició en aquesta qüestió. "Deixin aquest discurs tan destructiu, perquè per vostès les llengües oficials d'aquest país són un problema ai les, i és curiós on l'únic lloc on no són un problema sigui a, on governen", ha dit la ministra.La proposició de llei pactada entre, eli elsper protegir el català a l'escola davant la sentència del TSJC ha superat aquest dimecres el primer tràmit formal al. Els quatre grups, després deque en algun moment han estat a punt de descarrilar, van tancar ahir una entesa que s'ha traslladat a la votació, que tècnicament ha validat que la proposta es tramiti amb la via de la màxima urgència.Amb 105 vots a favor i 28 en contra, el text ha rebut l'aval per ser votat en els propers dies seguint el tràmit de lectura única després d'un debat carregat de retrets. Les intervencions dels quatre partits proposants també han destil·latentre els impulsors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor