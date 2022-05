Una mare s'enfronta a 10 anys de presó per prostituir la seva filla menor d'edat a València

La Fiscalia demana 10 anys de presó per una mare que obligava la seva filla menor d'edat a prostituïr-se. Segons explica l'agència EFE, la dona encoratjava i obligava la nena -que teniaquan van passar els fets- a visitar un conegut de manera continuada perquè abusés d'ella sexualment. La Fiscalia Provincial de Valencia afirma que la dona. El judici començarà aquest mateix dijous.L'acusada visitava l'homeper fer-li la compra i altres feines domèstiques. Després deixava la seva filla amb ell perquè "li fes companyia" a canvi d'un preu, que oscil·lava entre els 10 i els 50 euros.Des de la Fiscalia asseguren que la mare era conscient de tot el que passava, i sabia que l'home realitzava tocaments, abusos i altres pràctiques sexuals contra la seva filla. L'acusen de "no només no posar fi a la situació,a seguir amb aquesta, arribant a colpejar-la si no aconseguia els diners". La menor va queixar-se, segons el ministeri fiscal, diverses vegades a la seva mare pels abusos i maltractaments que rebia.Els fets es van allargarLa Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana va actuar i va acollir la menor d'edat en una residència, allunyant-la de la mare. L'acusació també reclama que aquesta

