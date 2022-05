Junts exigeix un front a Madrid per superar la taula de diàleg l'endemà d'avalar el balanç del Govern

Nova crida a la CUP pels pressupostos

El primer aniversari de la presa de possessió decom a president de la Generalitat ha centrat la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament. Qui més hi ha posat l'accent, en clau de present però també de futur, ha estat Junts, que ha demanat a Aragonès bastir uni constituir la direcció col·legiada de l'independentisme -inclosa dins l'acord amb- per superar la taula de diàleg, que el mateix Aragonès ha admès queen resposta a, primer secretari del PSC. "La ciutadania demana una negociació franca i sincera. Hi ha un marge de millora important, i vostès hi poden tenir un paper destacat", ha indicat Aragonès en el torn de resposta a Illa, ja cap al final de la sessió de control., president del grup parlamentari de Junts, ha assenyalat que el pacte de Govern "no ha avançat tant" com hauria volgut el seu partit, tot i que ahir va avalar -compareixença del vicepresidental costat del president- el funcionament de l'executiu i el compliment dels seus compromisos. "L'Estat no té cap intenció de resoldre el conflicte. La via del diàleg no funciona ni funcionarà. Impedeixen el retorn dels exiliats, ensmassivament sense queassumeixi responsabilitats, tenen una justícia a l'ús que vol revisar els indults i ordenen operacions il·legacions com les revelades per", ha retratat Batet. "Davant dels nuls resultats del diàleg, de la no-actuació del govern espanyol en el Catalangate i amb el mandat del 52%, demanem que es constitueixi la direcció col·legiada de l'independentisme per consensuar una alternativa per poder avançar amb un", ha assenyalat el dirigent de Junts en la sessió de control.Aragonès ha arrencat amb un agraïment pel vot "treballat" del partit -encara- liderat pera la seva investidura. "Hi ha hagut una feina ingent dels departaments en un context de pandèmia i d'invasió russa d'", ha apuntat el president, que ha compartit amb Junts la voluntat d'aconseguir la independència. "L'única resolució del conflicte és la fi de la repressió i un. En això perseverarem. No és incompatible amb grans acords per afiançar l'estratègia. Estem disposats a compartir el que faci falta, però hem de continuar interpel·lant l'Estat i no regalar la bandera del diàleg. L'independentisme ha de mirar a Europa, tornar a un projecte, en positiu, eficaç", ha reflexionat el dirigent d'ERC en la resposta.En tot cas, el president ha reconegut que el procés de diàleg amb l'Estat per tal que es produeixi una negociació "franca, sincera i en igualtat de condicions" és el flancdel primer any de legislatura. Si bé el PSC ha emplaçat Aragonès a obrir uni ha estès la mà per construir acords més enllà del que s'ha tancat en defensa del català, el president de la Generalitat ha insistit queestà en la interlocució amb l'Estat. La falta d'explicacions davant l'escàndol d'espionatge o la gestió dels fons europeus, ha subratllat, són dos exemples de com el que "limita les potencialitats del diàleg" és tot allò que no es pot decidir des de Catalunya. "El meu compromís ésamb el govern d'Espanya", ha insistit el líder del PSC.El president ha fet un requeriment clar a laperquè, aquesta vegada sí, s'integrin en l’acord dels pressupostos del 2023, que el Govern preveu perfilar a la tardor. Els últims comptes es van validar amb el vot dels comuns, després de la negativa anticapitalista. "Vull compartir amb vostès els objectius, però hem de tenir les eines. per això, hem de comptar amb vostès per tenir aquestes eines compartides", ha afirmat. El missatge del president a la CUP s'ha produït després que el diputatelaborés un discurs crític sobre el primer any del Govern. "Va arribar a la presidència amb un programa i, l’endemà, en va aplicar un altre", ha expressat Pellicer per descriure l'acció governamental d'Aragonès. "Aplica l'agenda política i econòmica dei el", ha insistit el diputat anticapitalista. El president de la Generalitat l'ha contradit amb exemples dels compromisos complerts per l'executiu, com la gratuïtat de l'Infantil 2, la reducció de ràtios a les escoles o els canvis a la conselleria d’Interior en la personació de causes contra activistes."Les grans transformacions no hi són", ha diagnosticat, cap de files dels comuns, en referència al primer aniversari d'Aragonès com a president. "No hi són en habitatge, ni en educació, i només s'ha aprovat una llei, que és la de pressupostos", ha remarcat Albiach, que ha diagnosticat "resignació" en l'executiu. "Portem un 25% de legislatura i hem executat un", ha rebatut el dirigent d'ERC, que ha lamentat que els comuns hagin posat el focus en els "macroprojectes" de l'ampliació de l'aeroport del-impulsada pel govern espanyol- i dels, que són una "oportunitat", segons la visió del president. "Han de començar a complir els acords. Hem de veure si són gent de paraula", ha indicat Albiach, en referència a la segona reunió de compliment del, cap de files del, ha preguntat a Aragonès sobre el "benefici tangible" per als catalans de la taula de diàleg amb l'Estat. "Aquest Govern aposta per resoldre pel conflicte polític. Vostès treballen per agreujar-lo i per fer-ho impossible", ha indicat el president en referència a la pressió dels conservadors per revertir els indults des del. "No és una mesa de diàleg, és una mesa de supervivència política. És el seu projecte estrella, però reconeix implícitament que no serveix per res", ha ressaltat Fernández, que ha verbalitzat un reguitzell de dades -caiguda en la inversió , hores d'espera a la sanitat pública, barracons a les aules, creació d'empreses- per dibuixar un panorama de decadència al país. "El seu balanç en el primer any és el de la Catalunya del no, un no constant a tot", ha ressaltat el líder del PP.El dirigent d'ERC ha tret pit pel fet que Catalunya tingui menys atur que Madrid, i tot seguit li ha demanat "respecte". "Que m'acusi de menysprear, quan soc net d'andalusos i ens sentim nostra aquesta terra, suposa un error important i li demano que rectifiqui", ha apuntat Aragonès. El president també ha lamentat que Fernández, en la seva intervenció, hagi indicat que la inversió empresarial és més alta a Madrid que a Catalunya, perquè segons ell té especialment en compte operacions que no són industrials. En aquest sentit, ha posat de manifest que en els propers mesos s'instal·larà al país l'empresa coreana, clau per fabricar bateries elèctriques.El primer -i únic- grup que ha posat el focus en el pacte per la immersió ha estatha retret a Aragonès que hagi emprès un "rumb de col·lisió" amb els tribunals. "Aquest pacte és una gran mentida", ha afirmat Carrizosa, que ha criticat el PSC i En Comú Podem per firmar una aliança amb els partits independentistes. Aragonès ha recordat al grup de Ciutadans que un 80% dels diputats de Parlament han "treballat pel consens"que la formació taronja vol trencar. "Nosaltres treballem per protegir els treballadors públics i perquè a l'escola es continuï educant", ha reblat el president de la Generalitat. Poca estona abans, el Parlament ha validat que el projecte de llei pel català es tramiti per la via d'urgència a la cambra

