L'alcalde de Navarcles deixa el càrrec per motius de salut

L'alcalde de Navarcles,, deixarà el càrrec a finals de maig per motius de salut. Així ho explica el consistori en un comunicat on es detalla que Ara Navarcles ha escollitcom a relleu. La regidora rebrà el suport de la resta de grups municipals en virtut de l'acord de govern que estableix que l'alcaldia recau en la llista més votada.Feliu ha declarat que la decisió "no ha estat gens fàcil". "La legislatura ha estat molt difícil i emocionalment dura", ha afegit. L'espai que quedarà al grup municipal d'Ara Navarcles després que Pérez assumeixi el càrrec de Feliu l'ocuparà Josep Rodellas com a nou regidor de Mobilitat, Polítiques Digitals i Bon Govern, Serveis Econòmics, Festes i Comunicació.

