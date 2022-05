No ets un «friqui» de veritat si no has vist aquestes 17 pel·lícules (com a mínim)

Matrix (1999) - HBO Max

Ghostbusters (1984) - Netflix

Dune (2021) - HBO Max

Star Wars (1977 - Actualitat)

V from Vendetta (2005) - Movistar

Battle Royale (2000)

2001: A Space Odyssey (1968) - Movistar, HBO Max

The Lord of the Rings (2000-2003) - HBO Max

Terminator - Amazon, Movistar, Filmin

Alien - Disney

Jurassic Park

Star Trek (1979)

Batman (1989-Actualitat) - HBO Max

Serenity (2005)

Akira (1988) - Filmin

Back to the Future (1985) - Amazon, Movistar, Filmin

Dècades enrere, ser relacionat amb el concepte friqui (geek, en anglès) era molt pejoratiu. Utilitzat com un insult, milions de persones (especialment joves, adolescents i nens) veien menystinguts els seus gustos cinematogràfics, literaris, en videojocs, literaris... pel fet de ser relacionats amb la ciència-ficció o la fantasia. El 2006, però, es va decidir fugir de totes aquestes etiquetes tan negatives i es va crear elDes de llavors, els considerats geeks de totes les modalitats (ciències, videojocs, arts plàstiques, tecnologia etc) han pogut gaudir d'un dia de reivindicació. El sector cinematogràfic no fuig d'aquest moviment i té un repertori complet de pel·lícules indispensables per al col·lectiu. Encara que hi hagi certa divergència en algunes, existeix un consens prou ampli per considerarde totes totes. I amb orgull., encara que no és una llista que suposi una sentència: les interpretacions, valoracions i els rànquings s'actualitzen cada dia.El film de lesés un títol de culte, no només per al sector geek, sinó per a tota la indústria cinematogràfica. Considerada per molts una de les pel·lícules més importants dels darrers anys del segle XX, la història deen una distopia humana sense precedents va enlluernar el públic de tot el planeta. Ara per ara, la paraula Matrix és part de la cultura popular i entendre'n les referències és, pràcticament, una obligació.Han passat pràcticament quatre dècades, però les aventures, peripècies i enginys que protagonitzen els doctors, acompanyats d'en Winston i la Dana, no han passat de moda. El film d'Ivan Reitman és considerat un dels millors exemples de l'esperit de la dècada dels anys 80 en la ciència-ficció. Original, divertida i atractiva per a milions de joves que van endinsar-se en un món de fantasia esotèrica que encara es manté vigent fins avui dia.Un gegant com(un referent, també, del sector geek televisiu gràcies a Twin Peaks) va intentar adaptar al cinema la magnífica obra deperò han hagut de passar pràcticament tres dècades perquè el directoraconseguís la gesta. En un món fictici que barreja la ciència-ficció, la fantasia i l'aventura espacial, aquesta immensa obra audiovisual situa l'espectador en un univers que barreja les essències d'Star Wars amb les trames polítiques deL'aventura espacial de George Lucas, carregada de consignes polítiques i una crítica ferotge a la societat nord-americana del moment, ha aconseguit unes dimensions tan esperpèntiques que no es pot ni quantificar. L'univers d'ha col·lapsat les cotes de totes les disciplines artístiques (des del cinema, la literatura, els còmics o els videojocs) i és un imaginari pràcticament indispensable per a qualsevol persona del col·lectiu geek. Les tres trilogies cinematogràfiques, que encara generen debat en qualsevol de les seves formes, han trencat rècords de visualitzacions, taquilla i rellevància al llarg de gairebé 50 anys.El còmic d'Alan Moore va suposar tota una revolució en el món juvenil de l'època, però la pel·lícula que l'adaptava, dirigida per, encara ho va ser més. Hugo Weaving interpreta l'V, un justicier emmascarat que lluita contra un règim feixista que s'instaura al Regne Unit després de diversos esdeveniments que provoquen un gir al populisme. Els seus discursos, posicionaments i situacions van quallar de manera molt significativa en una generació que ha acabat germinant el moviment Anonymous sota la màscara que utilitza Weaving a la pel·lícula. El seu discurs de presentació és per emmarcar.No s'entén l'èxit de sèries comde Netflix o el videojocsense la creació de la pel·lícula Battle Royale. El seu nom ha germinat en un gènere que no es queda emmarcat només en el cinema: implica videojocs, còmics i nous formats artístics. El film deva ser tota una revolució en el nou segle XXI. A les portes d'un nou mil·lenni (en forma de distopia), el Japó està a la vora del col·lapse. Milions de persones vaguen sense feina. Cada any, una classe és escollida a l'atzar perquè s'enfronti, a una illa abandonada, a un cruel joc de supervivència.Possiblement la més feixuga i complicada de les pel·lícules que conformen aquesta llista, però l'obra mestra d'és la mare de totes les mares en el món de la ciència-ficció cinematogràfica. No hi ha cap títol posterior del gènere que no begui directament de la trama de Kubrick i la història original d'. Des dels micos saltant i ballant amb els ossos al ritme de la música de, fins a l'espai exterior amb una estètica molt avançada per la seva època.Històrica èpica contemporània del cinema. La monumentalitat de l'univers fantàstic creat pera principis del segle XX va trigar desenes d'anys en poder ser reproduït en una pel·lícula, però ningú s'imaginava que pogués ser d'aquesta excel·lent forma.van adaptar la història de la Terra Mitja en tres pel·lícules que són història del cinema, de l'univers geek i de la indústria -pel seu cost, el seu impacte social, en taquilla i en l'imaginari col·lectiu-. Personatges inesborrables, reverenciats i referenciats vint anys després."Tornaré" és una de les expressions de la cultura pop i cultura geek més utilitzades de la història moderna del cinema. I és gràcies a la interpretació d'en el seu paper de Terminator. El cíborg que torna al passat per protegir, el líder de la resistència de la humanitat l'any 2029 -no queda gaire- i així evitar que l'empresaaconsegueixi matar-lo quan només és un nen. Història viva de les trames al voltant de distopies cibernètiques, pionera i original que ha quallat amb força en l'imaginari col·lectiu.El film de culte de, que va assolir barrejar la ciència-ficció espacial i el terror en una història sense precedents, segueix sent insuperable. La cultura friqui reverencia aquest clàssic que va aconseguir sorprendre tots els sectors de la crítica i del públic, que es va veure abocada a una nova realitat de tensió, tenebres i supervivència a l'espai. Sigourney Weaver, en el seu paper de, és una llegenda en el mausoleu de la cultura geek. Les noves cotes del terror van explotar, mai millor dit, des de les entranyes d'Alien.conformen un pòquer d'intèrprets reconeixibles a tots els nivells: són els protagonistes de Jurassic Park, la magnànima obra d'Steven Spielberg sobre un parc temàtic de dinosaures. Per a una generació sencera va ser un somni fet realitat a través de la pantalla, en un viatge ple d'animació realista i figures mecàniques creades a mà. Spielberg confecciona l'adaptació de la novel·la de Michael Crichton en una de les pel·lícules més importants de les últimes dècades.És immensament difícil comprimir un univers i un conglomerat audiovisual de la magnitud d'Star Trek en una sola pel·lícula, però el títol que va dirigir-sí, el mateix que va adaptaral cinema- va marcar un abans i un després en una generació que va endinsar-se en la dècada dels anys 80 vivint en una nova bombolla de ciència-ficció.... són noms gravats en lletres d'or en el mur de la cultura geek, com la nau Enterprise. En l'actualitat se segueixen fent pel·lícules i sèries.Depassant per la trilogia dei arribant a la nova genialitat de. Batman, el superheroi de la capa negra que resideix a Gotham City, és el personatge dels còmics del gènere amb més adaptacions de la història del cinema. Sense els seus films, les seves històries i els seus protagonistes no s'entén el gènere dels superherois en la indústria del cinema, inclosa l'explosió del. Batman es manté uns esgraons més enllà que la immensa creació de la Casa de les Idees gràcies a les dècades d'èxits de films a la gran pantalla i la immensa munió de fans que aglutina.Basada en la sèrie de culte del món friqui, aquesta pel·lícula de-qui seria després el director dels primers films dels- va suposar un terrabastall gegant en la barreja de gèneres: western futurista, distopia, ciència-ficció, acció i aventura espacial. Whedon no es talla en res en aquesta trama plena de missatges polítics, llicències còmiques i una soltesa envejable.són les tres cares principals d'aquesta obra que arrossega amants i detractors a parts iguals. Però parts gegantesques.torna a aparèixer en aquesta llista (i més que podria fer-ho, amb la seva immensa i qualitativa filmografia) gràcies a una distopia de videojocs futurista situada l'any 2045 que es va estrenar fa només quatre anys.(sobretot a pel·lícules del director) i amb una combinació entre animació i actors reals, presenta una societat no molt llunyana en la que la indústria dels videojocs ha absorbit el dia a dia de les persones i, malauradament, ho capitalitza tot. Dilemes morals, filosòfics, polítics i econòmics en una aventura plena de paral·lelismes amb els jocs i les seves pel·lícules d'aventures.Pel·lícula de culte d'animació japonesa, insuperable des de fa dècades i mare de moltes històries posteriors que van envair el gènere de l'anime.va imaginar-se un Neo-Tokyo situat el 2019 ple de simbologia, bandes i una estètica que han esdevingut cultura popular. La famosa moto vermella del protagonista, en, és llegendària en el món geek. Política, ciència, cyberpunk, futur apocalíptic, drama nuclear i una trama plena de girs."McFly, McFly!". Sí, tots hem après que els viatges en el temps no es realitzen d'aquesta manera ni les línies temporals funcionen així. Però qui no voldria poder pujar en un cotxe de la marca, tancar les portes, activar el condensador de fluxe i poder tornar enrere, a la dècada dels anys 60? Les aventures delsón inigualables en la història de la cultura friqui. L'ús de la ciència en aquest aspecte fantàstic, aventurer i de ciència-ficció va ser un dels punts més àlgids de la dècada dels anys 80.

