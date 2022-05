Retiren l'episodi d'una sèrie d'èxit pel seu paral·lelisme amb el tiroteig de Texas

Nova tragèdia inhumana en una escola dels Estats Units. Un jove ha matat a trets 19 nens i dues persones adultes en un centre del municipi d'Uvalde, a l'estat de Texas, aquesta passada matinada. Les conseqüències són funestes, a tots els nivells. L'assassinat dels menors ha arribatd'una de les sèries en obert més vistes de tots els Estats Units i ha obligat als productors de la ficció a retirar un episodi que estava a punt d'estrenar-se.estava a punt d'abordaren la seva darrera temporada, però per raons de sensibilitat i solidaritat amb els familiars, han decidit no emetre'l. Segons ha explicat La Vanguardia, aquest mateix dimarts havia de sortir en antena l'episodi en qüestió, on s'interceptava un arsenal d'armes automàtiques amb implicacions d'un menor d'edat que havia estat relacionat amb un tiroteig en una escola.La sèrie, estrenada fa quatre anys, s'emet per la cadena CBS iEncara que la crítica tingui una opinió prou negativa de la ficció nord-americana, és una de les més vistes en obert de tot el país estatunidenc. La trama gira al voltant de, des d'on aborden desenes de casos diferents.

