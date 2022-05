L'Estat habilita als funcionaris tres dies de teletreball per estalviar energia

Estalviar llum, aigua i disminuir el consum de gasolina i carburants. Aquesta és la prioritat del ministeri d'Hisenda i Funció Pública que dirigeixque instaurarà una nova normativa per intentar implementar estalviar energia: habilitar tres dies de teletreball als funcionaris de l'Estat. En concret, la intenció és reforçar aquesta mesura de treballar a distància pels membres de l'. Montero ho va anunciar dimarts en la roda de premsa al, òrgan on es va aprovar aquesta mesura.Segons la mateixa ministra, aquesta iniciativa forma part del pla per fer front a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna a l'administració espanyola.als caps de secció i departaments crear una llista de treballadors que tinguin possibilitat de realitzar aquest teletreball i se'ls habilitarà un permís especial per a poder fer-ho. S'implementarà de manera general, però seran aquests caps de departament qui determinarà els càrrecs que puguin optar-hi.també s'incentivarà en els treballadors públics.Les dades del teletreball es van disparar -per raons evidents- durant la pandèmia, però després de les fortes onades de casos i el retorn a una certa normalitat, aquesta mesura laboral ha quallat en la població de tot l'Estat.després de la pandèmia, el tercer percentatge més elevat de la Unió Europea (UE) després de Finlàndia i Suècia. A més, Espanya és el segon país europeu on més es demana teletreball diari, amb un 23,6% de persones que volen prioritzar-lo, només per darrere de Dinamarca.Aquestes xifres, publicades dimarts, sorgeixen d'un informe de l', que depèn de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial. Mostren que el treball a distància era present a Espanya abans de la pandèmia de manera minoritària, ja que el març del 2020 el 74,5% de les persones adultes a Espanya mai no havia treballat d'aquesta manera: només el 7,3% ho feia diàriament, un 5,3% diverses vegades a la setmana i un 4,6% diverses vegades al mes.L'estat espanyol se situava a la cua de la UE en teletreball, només per davant de Lituània, Irlanda i Itàlia, i lluny d'Estònia i Finlàndia, on més de la meitat de la població ocupada abans d'aquesta data, teletreballava. La pandèmia va accelerar els canvis necessaris per poder-ho fer possible i va fer que el 31,7% de la població comencés a fer feina a distància. El preu de l'energia i l'augment de la inflació, en gran part, per culpa de la guerra d'Ucraïna,. Per ara, ho implementarà l'administració de l'Estat i de manera selectiva.

