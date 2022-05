Almenys 19 nens i dos adults morts en un tiroteig en una escola de Texas

This Man Name Salvador Ramos is k!llar of 14 children 01 teacher and also his grandfather in #Texas



Radical!sation have not religion they R enemy of Humanity #Sardar #EnoughIsEnough #WorldThyroidDay #Baramulla pic.twitter.com/F7iCGDkhPy — Kapil mishra (@imkapil_mishra) May 25, 2022

BREAKING: Uvalde, Texas, elementary school shooting:



- 14 students, 1 teacher killed, per governor Gov. Abbott

- Suspect, local 18-year-old high school student, is dead

- Suspect also shot his grandmother



More: https://t.co/VCKVKoRdub pic.twitter.com/c56SVy7dBu — ABC News (@ABC) May 24, 2022

TEXAS SHOOTING: WHAT WE KNOW ABOUT THE GUNMAN



21 people have been killed at a shocking school shootout in #Texas, this includes 18 students and 3 adults. @Inder21arora joins in with details on what we know about the gunman. #TexasSchoolMassacre #TexasMassacre pic.twitter.com/cMOtkNdkMS — Mirror Now (@MirrorNow) May 25, 2022

aquest dimarts a l'escola de primària Robb de la ciutat d'Uvalde, a l'estat de, al sud dels Estats Units. Així ho ha confirmat el sergent del Departament de Seguretat Pública de Texas, Erick Estrada, a la cadena estatunidenca CNN, que també ha precisat que l'autor havia estat un jove de 18 anys,veí d'Uvalde. A l'escola hi havia nens d'entre 6 i 10 anys."El sospitós es va estavellar prop d'una rasa prop de l'escola. Aquí és on va sortir del seu vehicle amb el que crec que era un rifle i va ser llavors quan va intentar ingressar a l'escola on", ha indicat.Estrada també ha precisat queEl tirador, abans d'entrar a diverses aules amb l'arma a la mà, va disparar a la seva àvia, qui ha estat traslladada amb avió a un hospital a Sant Antonio i es troba en estat crític., ha publicat al seu perfil oficial de Twitter que els agents de l'ordre, tant fronterers com de la Policia estatunidenca han rebut trets del tirador, que s'havia atrinxerat. "Arriscant les seves pròpies vides, aquests agents de la Patrulla Fronterera i d'altres oficials s'interposen entre el tirador i els nens en l'escena per desviar l'atenció del tirador de les possibles víctimes", ha indicat Espinosa.Múltiples supervivents estan sent tractats en hospitals regionals, per la qual cosa el balanç de morts podria pujar en la qual és jaquan el jove Adam Llança, de 20 anys, va entrar a l'escola de Sandy Hook, en Conneticut, on va matar a 20 nens i sis adults.Segons ha recollit la cadena estatunidenca NBC News,ha assegurat que el tirador va comprar dos rifles semiautomàtics quan va complir 18 anys en una armeria de l'àrea d'Uvalde.La vicepresidenta nord-americana,ha fet declaracions sobre el tiroteig i ha dit que el president, Joe Biden, i ella mateixa estan "seguint de prop la situació". Així, ha subratllat que "ja és suficient". "Com a nació hem de tenir el valor de prendre mesures i comprendre el nexe entre què constitueix una política pública raonable i assenyada per garantir que res com això torni a succeir", ha agregat.El tiroteig ha succeït el mateix dia de les, quan els votants de tot l'estat han anat a les urnes per a les primàries que preparen l'escenari per a les votacions de novembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor