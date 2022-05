Subvencions per a les empreses del País Valencià que facin jornada de quatre dies

Canvis pioners en el món laboral del. El govern dedonarà subvencions a les empreses que decideixin establir la jornada de quatre dies, dit d'altra manera, dea la setmana, i que mantinguin el mateix sou que fins ara als seus treballadors.Així doncs, les empreses que decideixin acollir-se al canvi rebran més derepartits en tres anys per cada treballador que redueixi el seu. En total, l'executiu valencià destinaràa la mesura, que forma part d'un pla experimental. El primer any de la reducció d'horari l'empresa rebrà 5.492 euros per treballadors, en el segon 2.746 i en el tercer 1.373., secretari d'Ocupació de la, ha avançat en declaracions a TV3 quins en seran els requisits. El primer és que l'empresa i els sindicats es posin d'acord i la segona és que el pas de 40 a 32 hores permeti millorar la producció i l'organització de la companyia. Si a les empreses no els funciona, després del primer any se'n podran desfer sense ser penalitzades.

