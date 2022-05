Òmnium avala «l'acord del 78%» del Parlament sobre la llengua

dona l'aval a l'"" sobre la llengua que s'ha acordat aquest dimarts al Parlament. L'entitat, tal com ha explicat a través de Twitter, creu que el pacte entremanté elcom a "llengua vehicular i d'acollida", rebutja els percentatges que els tribunals volien imposar, aposta per criteris pedagògics i genera un gran consens polític i social.Ara, segons detalla l'entitat, s'ha de ferel nou marc legal i garantir ladels centres. Això, ha d'implicar que es "desterrin" elsde les escoles. Òmnium assegura que treballaran per fer-ho possible i per seguir "teixint confiances" per arribar al màximen matèria lingüística.[noticiadiari]2/234744[2/noticiadiari]Després de dos mesos deintensa, ERC, Junts, PSC i comuns han refet el consens al Parlament al voltant del català i la. Ho han fet amb un altre instrument legislatiu, però amb un contingut similar al que es va acordar el 24 de març i que implicava una modificació de laL'eina ara és una llei ad hoc, entrada a registre aquest dimarts a la tarda -24 de maig- i que s'aprovarà per àmplia majoria al ple d'aquesta setmana. El text estableix que el català és la llengua vehicular i el, llengua "d'", i posa l'accent en els projectes lingüístics dels centres. El text signat pels quatre partits, però, no varia substancialment en relació a l'acord inicial.

