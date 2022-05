El govern espanyol no publicarà balances fiscals per evitar «retrets» entre les autonomies

La ministra d', ha descartat aquest dimarts publicar, l'instrument d'informació econòmica que mesura territorialment els ingressos i les despeses del sector públic en un període de temps i en calcula el saldo fiscal resultant de cada comunitat. No ho farà per, segons el seu parer, ser una eina que afavoreix "" entre les autonomies.La senadora de, havia demanat a l'executiu estatal que publiqui balances fiscals en nom de la "", la "visibilitat" i el "compromís". En una interpel·lació a Montero durant el ple del Senat, Rivero ha considerat que el govern espanyol va publicar una vegada una balança fiscal i no cap cop més, fet que demostra que "igual no els va agradar" el resultat.Rivero ha posat èmfasi en el fet que "els comptes no surten" en el cas dei "entenen" que tampoc "han de sortir" a altres territoris. Per això, ha demanat al govern espanyol que publiqui aquestes balances fiscals "com a element d'informació territorial" i l'ha acusat de practicar "polítiques recentralitzadores més pròpies d'unque d'un Estat presidit per un govern".Montero, per la seva banda, ha defensat la justícia del sistema tributari, que tracta tots els ciutadans "per igual" i ha carregat contra Rivero per parlar d'"un suposatde Catalunya". En aquest sentit, ha sostingut que, des que Pedro Sánchez és president, ha demostrat "de sobres" el compromís amb el finançament de les comunitats, incrementant-lo "cada vegada que ha estat possible".En aquesta línia, ha incidit que no hi ha comunitats "subsidiades" i ha recordat que reben un finançament per càpita pelsque es paguen en funció del nivell de renda. "No són territoris els que paguen impostos, són els ciutadans", ha dit, abans de ressaltar que el sistema tributari espanyol és "progressiu" i que Catalunya o la Comunitat de"no són més solidàries" queA més, Montero creu que "durant molt de temps" s'han utilitzat les balances fiscals "per parlar del límit a la solidaritat o per simplement dir que s'estava tenint un" i ha al·ludit directament a Catalunya. "Res més lluny de la realitat, perquè no són els ciutadans de Catalunya mésque els ciutadans andalusos o extremenys", ha dit.

