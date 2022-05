Els MIR deixen 200 places lliures de Medicina Familiar i Comunitària

L’adjudicació de places per aorganitzada pel Ministeri de Sanitat acaba aquest any amb 200 vacants lliures de les 2.336 convocades a l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària. En el cas de Catalunya, han quedat buides 71 places de les 370 oferides. Finalment, l’que va anunciar el Departament de Salut no ha servit com a motivació per a cobrir totes les places.Davant d’aquesta situació de crisi, el departament de Salut ha demanat al govern espanyol una. Per la seva banda, el Sindicat de Metges de Catalunya (MC) ha exigit una reunió “urgent” per a abordar el tema. Els sanitaris han titllat el fet de “molt greu” i ha avisat d’unaEn aquest sentit, el sindicat parla d’una “crònica d’una” arran de la falta de finançament i de personal juntament amb sobrecàrrega assistencial, excés de burocràcia i baixes retribucions. “La medicina de família no està prou valorada ni gaudeix del prestigi d’altres especialitats”, lamenten els professionals.Laha alertat també d’un “perill seriós” en la. Segons l’organització, aquest fenomen sumat a les jubilacions als pròxims anys afectaran negativament a la qualitat de l’atenció sanitària.L’organisme ha subratllat la importància de prendre mesures per encarar els problemes a l’. “Resulta imprescindible que es faci una planificació seriosa dels metges i que es revisi l’articulació del sistema d’accés a laperquè no es perdin professionals, com ha passat en aquesta convocatòria”, ha conclòs la confederació.

