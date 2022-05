La CUP avisa que l'acord per la immersió d'ERC, Junts, PSC i comuns manté el castellà com a llengua vehicular

Negligència de Cambray

El paper de Vilagrà amb els Jocs, "de jutjat de guàrdia"

La diputada de la CUPha avisat que la proposta que treballenper donar resposta a la sentència del(TSJC) manté el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana. Els cupaires no formen part de les negociacions que s'estan duent a terme, però sí que se'ls traslladen els diferents documents que es van treballant. En la darrera versió que han rebut, ha dit Estrada, el castellà encara s'inclou com a"Quan es parla del castellà com a llengua curricular ja s'està posant de manifest que el català no és l'única llengua vehicular", ha afirmat la diputada.La CUP insisteix que en l'actual context de minorització de la llengua "en tots els àmbits" i de persecució judicial la formació "no avalarà" cap llei que faci retrocedir el català a l'escola. "No considerem acceptable que el Parlament canalitzi una sentència fonamentada en criteris polítics i de l'extrema dreta", ha afirmat. Per això, ha exigit que el Parlament no es pot donar "cobertura política" a la sentència del TSJC i tampoc es pot fer una llei que empitjori les lleis vigents. La CUPentre l'acord que s'està treballant ara i el que es va assolir al març.Els anticapitalistes tampoc avalen el decret que treballa el Govern i ha demanat un "projecte lingüístic per a tots els centres" que protegeixi les direccions de la pressió judicials o la pressió de les famílies. "El dret de l'alumnat a accedir a la llengua del país no pot dependre d'aquestes pressions", ha afirmat Estrada. La CUP, doncs, només donarà suport a una resposta que passi perLa diputada ha explicat que la resta de grups els traslladen les diferents propostes que es van negociant entre ERC, Junts, PSC i comuns. "No hem entrar a les negociacions", ha deixat clar, i ha dit que "ha perdut el compte" de les versions que han rebut. En la darrera proposta hi havia un punt que incloïa el castellà com a "llengua curricular". La CUP manté que només s'asseurà a negociar si es planteja com defensar el català a l'escola i en consens amb la comunitat educativa. "Les propostes que hi ha recullen la sentència i li donen", ha dit, i ha assegurat que la CUP està "en un marc diferent".La diputada també ha constatat que el conflicte entre la comunitat educativa "no s'ha resolt i va a pitjor". "La carta de 300 directors de centre demostra un cop més la incapacitat del consellerper resoldre el que demana la comunitat educativa", ha dit Estrada. En aquest sentit, ha denunciat que s'està actuant de manera negligent i que el Govern n'és còmplice perquè "no fa plegar" el titular d'Educació.Pel que fa als, Estrada ha dit que és evident que el projecte "no té sentit i no és sostenible" i ha denunciat "males pràctiques" per part del Govern per generar una clima d'opinió favorable al projecte olímpic. "L'espot institucional de la Generalitat se salta tota la neutralitat promesa de cara a la consulta", ha afirmat.Estrada, que ha insistit que el paper de Laura Vilagrà en tot plegat és "de jutjat de guàrdia". "El projecte no té cap mena de sentit i el decret de convocatòria de la consulta tampoc. Els Jocs no es poden tirar endavant", ha dit, i ha reclamat a Aragonès que impulsi un projecte realment favorable als Pirineus.Estrada

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor