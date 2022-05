Nova crisi a la FECAC: la Casa d'Andalusia de Barcelona en surt i denuncia irregularitats

Commoció al moviment andalús arrelat a Catalunya., una de les més importants entre les que promouen la cultura i tradicions d'aquell territori al nostre país, ha decidit abandonar la"per un tracte humiliant en públic per part del president de la federació,, durant l'última Feria de Abril". La presidenta de la Casa d'Andalusia,, ha denunciat irregularitats i tractes vexatoris cap a la seva entitat, una de les que va liderar les creació de la mateixa Feria que se celebra al Fòrum de Barcelona, el Rocío i altres celebracions a Catalunya, a través d'un comunicat on anuncia la marxa de la FECAC.Encara que asseguren que han intentat "fer tot el possible per quedar-s'hi", Marín apunta a la presidència de la federació i a diverses decisions, entre elles,per organitzar la tradicional festa. "Des del nostre punt de vista, les entitats hem estat apartades a poc a poc de la presa de decisions a conseqüència de la contractació d'una empresa privada a la qual se l'ha dotada d'una capacitat de gerència que, en molts casos, hauria de correspondre als òrgans de govern de la Federació", afirmen des de la Casa Andalusia.En aquest escenari, Marín reitera que les entitats "han estat apartades" de la presa de decisions de la FECAC per donar pas a la contractació d'empreses privades que assumeixen les funcions esmentades anteriorment, com organitzar la Feria de Abril. La federació organitza aquesta festa des del 2016, quan va aconseguir guanyar el concurs públic de l'Ajuntament de Barcelona., ha estat molt criticat per diverses agrupacions i organitzacions que formen part de la FECAC, en considerar-lo "continuista" de la cúpula de Francisco García Prieto, immers en causes judicials per corrupció i frau.La Feria d'Abril se celebra anualment des del 1971 i durant aquests anys no sempre s'ha fet a Barcelona.són algunes de les poblacions que han acollit anteriorment aquest esdeveniment de trobada i germanor de la cultura andalusa. Després dels dos anys de pandèmia, els organitzadors detecten "més ganes de gaudir de la fira que mai".

Carta de dimisión Casa de Andalucía en Barcelona by Naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor