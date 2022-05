La Moncloa ordena al CNI que col·labori amb el jutge en el cas de l'espionatge a Pedro Sánchez

Elha ordenat alque aporti tota la informació disponible sobre l'que va afectar els telèfons del president espanyol,, i altres membres de l'executiu, com la ministra de Defensa,, i d'Interior,. Preguntada sobre aquest aspecte en la roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu,, ha insistit en què e stracta d'un "tràmit formal".Isabel Rodríguez ha explicat que l'executiu ha donat curs a un manament de la justícia perquè el jutge disposi de tota la informació necessària sobre l'escàndol d'espionatge a través de Pegasus. La portaveu ha tingut molt d'interès en assegurar que no es tractava de cap desclassificació de documentació. ", perquè aquí no hi ha documents classificatssinó que es tracta d'un", ha dit.La investigació és a càrrec del jutjat central d'instrucció número 4 i està sota. El jutge va demanar recollir declaració dels responsables del CNI i dels qui van relaitzar els informes dell -que depèn del CNI- que van acreditar la intervenció dels telèfons dels membres del govern espanyol.Des de l'esclat de l'escàndol d' espionatge a través del programa Pegasus a diversos dirigents independentistes , les forces polítiques sobiranistes han retret a la Moncloa que actuï amb unasegons si es tractés de la intervenció de les terminals de Sánchez i els seus ministres o dels telèfons de polítics catalans espiats pel CNI. L'executiu va cessar la directora del CNI, Paz Esteban , arran de l'escàndol, però el Govern català considera insuficient la esposta de la Moncloa.

