«No sé què pensar», diu el pare de les germanes de Terrassa assassinades al Pakistan

ha condemnat l'assassinat de dues veïnes de la ciutat al Pakistan a mans dels seus familiars per rebutjar elsSis dels familiars estanal país asiàtic com a presumptes autors delque va acabar amb la vida de l'Uruj i l'Anisa Abbas, de 21 anys i 24 anys respectivament, aquest cap de setmana.Elde les noies, també resident a Terrassa, explica que "no sap què pensar" perquè de cop i volta s'ha trobat ambSegons explica Ghulam Abbas, en declaracions a El País, fa 13 anys que viu a la ciutat i amb el temps va aconseguir portar les dues filles, la dona i un dels fills, ara a la presó culpable de doble assassinat de les seves germanes.Elles havien estatque es van quedar al Pakistan però des de feia un temps que les germanes volien començar a tenir parella aquí i divorciar-se dels marits amb qui les van obligar aAixò, però, no va agradar gens al germà que les "". Segons explica el pare feia un temps que no tenia bona relació amb les filles i fa unes setmanes que el fill i la dona van viatjar al seu país d'origen a passarLes dues germanes haurien estat víctimes d'una estafa familiar que les hauria animat a viatjar també cap al Pakistan. Una vegada allà van dir-los que havien de tornar a Espanya amb els seus marits però s'hi van negar i van demanar el. Una suposada falta aque va acabar amb les seves vides.Segons ha pogut saber aquest mitjà,està analitzant l'entorn de les dues víctimes a Catalunya i mantenen contactes ambper saber si se'n desprèn algunLa policia catalana està prenent declaració als familiars de les noies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor