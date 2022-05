🔴 El periodista ultra Javier Negre insulta @MertxeAizpurua, portaveu de Bildu, perquè no li respon les seves preguntes: «Quina filla de p...»https://t.co/vqdR9VXFiu pic.twitter.com/6VpXcOsbhT — NacióDigital (@naciodigital) May 24, 2022

Novadels Diputats. En una sessió rutinària de valoració dels portaveus parlamentaris de la cambra espanyola, la diputadaa, representant de la formacióu, ha rebut l'insult i l'escarni de diversos periodistes de la sala que no acceptaven que ella no els respongués les seves preguntes.Aizpurua, que segueix la mateixa filosofia quen (ERC) de no respondre les qüestions que li plantegen certs mitjans de la ultradreta, ha decidit, novament,. Aquest, amb un company del mitjà espanyolista i ultra 7NN, han decidit increpar la diputada que els ha respost: "Ho saps perfectament, no respondré les teves preguntes".El reporter del mitjà ultra 7NN ha increpat Aizpurua, fent referència a l'assassinat de periodistes per part d'ETA. A la negativa de la diputada, ho ha tornat a intentar Negre, que ha rebut la mateixa resposta. Finalment,de premsa amb un comiat i, encara amb els micros oberts, s'ha sentit la indignació dels dos suposats periodistes., s'ha pogut escoltar del micròfon obert de Negre, que l'ha tallat abans de finalitzar l'insult.

