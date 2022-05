Canvis en les devolucions de les compres per internet

Inditex, amb la seva marca insígnia, Zara, vol canviar els hàbits de consum electrònic. L'empresa ha començat a cobrar en una trentena de països -entre els quals no hi ha Espanya, per ara- per realitzar devolucions online.Això sí, només es fa el cobrament si el client vol que li recullin el paquet a casa o el vol dur a un punt de recollida. Si elno se li cobra cap extra.Amb aquesta nova política, la marca vol acabar amb les devolucions massives, que suposen un gran problema econòmic i de gestió per a les plataformes de vendes per internet. Segons assenyala el portal Nius, a l'estat espanyol l'any passat es van retornar elA tot això cal sumar-li també l’que tenen les devolucions, ja que s’han de fer viatges d’anada i de tornada als magatzems i això suposa una petjada ecològica important."La decisió d'Inditex encara no ha arribat a Espanya, però la previsió és que ho faci més aviat que tard", assegura Cristian Castillo, professor d'Economia i Empresa de la UOC i expert en logística. Així doncs, és probable que tant Zara com altres botigues comencin a cobrar per fer les devolucions online. De fet, hi ha marques que ja ho fan.

