La Moncloa «reivindica» la monarquia tot i les conductes «poc exemplars» de l'emèrit

Per una candidatura "guanyadora" als Jocs d'Hivern

Elhaque el rei emèrit Joan Carles de Borbó va tenir conductes "poc exemplars" i l'executiu considera que la ciutadania mereix l'explicació sobre aquestes conductes. A la vegada, l'executiucom a forma d'estat i posa en valor el paper exercit per Felip VI. Així ho ha manifestat la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, al final del consell de ministres celebrat aquest dimarts. Rodríguez ha subratllat que aquesta és la posició que ha mantingut l'executiu La primera visita del rei emèrit hagués estat unaper fer-ho.A la pregunta de si seria bo que eltornés a preguntar sobre la monarquia, Isabel Rodríguez ha dit que no és el govern espanyol el que ha de dir al CIS el que ha de preguntar, ja que el centre disposa de personal prou qualificat.Les paraules dels membres de l'executiu lliguen amb el que ha anat expressant la Moncloa sobre el monarca emèrit, en el sentit que davant les informacions que s'han anat coneixent sobre l'actuació del pare del rei actual, eraque Joan Carles de Borbódels seus actes. Així es van expressar en diverses ocasions des dea la ministra portaveu.A mida que l'estada aes va anar allargant, creixia la incomoditat a la Moncloa i a la Zarzuela, en comprovar que l'anterior monarca no estava disposat a cap tipus d'esmena pel que fa a la seva actuació. El moment àlgid d'això va ser quan, a una pregunta sobre si donaria explicacions sobre les seves accions, va respondre sense embuts i rient:Aquest dilluns, es va produir lai després va tenir lloc un dinar familiar. Va ser el darrer acte de l'estada de Joan Carles de Borbó a l'estat espanyol, abans de tornar a, on ha establert la seva residència des que l'agost del 2020 va marxar després de l'esclat de diversos escàndols econòmics que l'afectaven de ple. L'emèrit va arribar dijous passat a Sanxenxo, per assistir a une sregates. En cap moment de la seva estada va fer cap mostra de demanar disculpes o oferir explicacions per la seva conducta.Sobre la polèmica entorn elsi després que el president de l'Aragó, Javier Lambán, hagi demanat la intervenció de Pedro Sánchez, l'endemà que elhagi criticat la posició aragonesa, Isabel Rodríguez ha dit que el govern vol que la candidatura siguiRodríguez ha explicat que és el COE qui té la responsabilitat del projecte i que l'actirud de la Moncloa és "col·laboradora".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor