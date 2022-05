El govern espanyol aprova una oferta de 45.000 places d'oferta pública, la major de la història

Eli elshan acordat lade tota la història de l'administració de l'Estat, amb prop deEn concret, es tracta de 44.788 places. Aquest dimarts ho ha explicat la ministra d'Hisenda i Funció Pública,, després del consell de ministres. L'oferta negociada inclou les forces i cossos de seguretat, les forces armades i l'administració de justícia, que se determinen en àmbits específics de negociació.Montero ha detallat que l'oferta d'ocupació respon a la voluntat de l'executiu de defensar les polítiques públiques i "revertir les retallades imposades pel PP". Ha emmarcat l'aprovació de l'oferta dins de l'esforç fet en defensa delDeixant a banda les places de forces armades, cossos de seguretat i justícia, de les gairebé 30.000 noves places, unes, el que suposa un 29% més respecte del 2021. Aquí s'inclouen 1.150 places per a nous serveis a la seguretat social i prestacions com l'Ingrés Mínim Vital, que no compten a efectes de taxa de reposició. Hi haurà, un 1,8% més que el 2021, i més de 4.100 llocs per als processos d'estabilització de personal interí.L'acord, tancat dilluns amb els sindicats, preveu també, reduint els terminis de publicació de convocatòries, d'incorporació dels nous efectius i els temps entre exercicis, i realitzar una planificació a varis anys de les necessitats de l'administració a fi de garantir la seva viabilitat a mig termini i reduir el dèficit de personal.L'executiu també ha aprovat un paquet defruit de la guerra d'Ucraïna. Montero ha dit que s'han prioritzat aquelles que tenen el seu impacte en el curt termini, amb un esforç per a la racionalització dels espais públics, establint horaris d'encesa i apagada de les llums i la millora en les condicions de temperatura dels edificis, així com per facilitar l'accés als llocs de treball.L'executiu també ha aprovat els amb una inversió pública de prop de 12.000 milions d'euros. L'ha detallat la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics,que l'ha qualificat com "el projecte més ambiciós del pla de recuperació" per la seva rellevància geoestratègica.

