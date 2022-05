Detinguts sis familiars acusats d'assassinar les dues germanes de Terrassa al Pakistan

گجرات پولیس نےافسوسناک واقعہ میں ملوث ماسٹر مائنڈ سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کرلیا.ابتدائی تفتیش کے مطابق مقتول بہنیں خاندان میں اپنی زبردستی شادیوں کے خلاف تھیں جس پر مبینہ طور پر بھائی اورچچا نےانہیں قتل کیا۔IG پنجاب نےنوٹس لیتے ہوئے DPOگجرات کو ملزمان کی گرفتاری کاٹاسک سونپا تھا https://t.co/q1yXJKkSaw pic.twitter.com/r3GhGaI872 — Punjab Police Official (@OfficialDPRPP) May 22, 2022

Les dues germanes assassinades al Pakistan per la seva família

Final fatal per a dues germanes d'origeni veïnes de. La setmana passada, Uruj i Anisa Abbas, de 21 anys i 24 anys respectivament, van viatjar al Pakistan suposadamentamb la voluntat deals quals havien estat obligades per poder-seUna vegada allà, es van negar a firmar els papers que haurien permès els seus actuals marits virtuals viatjar a Espanya, segons publica La Vanguardia. Això va ser suficient perquèhomes lesLes informacions apunten que els autors del doble crim haurien estat el seu germà, quatre cosins i els dos marits pakistanesos.La, que també va viatjar amb les noies, la van tancar en una habitació mentreles seves filles amb el que s'anomena un. Es tracta d'una pràctica patriarcal que porta a l'assassinat de dones que es considera que han perjudicat la reputació dels parents.La mare no va voler denunciar els fets i ha estat la mateixapakistanesa de la província del Punjab qui ha presentat càrrecs contra els assassins que han estat detinguts i. El cos policial ha difós imatges delsEl districte de Gujrat on van tenir lloc els fets és una zona amb vincles estrets amb òrgans policials de lesdel Pakistan. A més a més en tractar-se com un "crim d'honor" la impunitat és total i, a més a més, elseria suficient per treure els culpables de la presó. No obstant això la policia ha fet saber que el cas es tractarà de manera "severa".Des de ls'ha convocat a les 11 h lai a les 12, un minut de silenci al Raval de Montserrat per les dues germanes veïnes de Terrassa.Segons l'ambaixada d'Espanya al Pakistan, les germanes tenien permís de residència a Espanya i estaven domiciliades a Catalunya però. Això fa que no es pugui activar el servei d'assistència consular i ha de ser el Pakistan qui es faci càrrec del crim.No obstant això, elshan explicat a TV3 que hi ha una investigació oberta per aclarir els fets i si es poden determinar delictes des d'aquí, com seria el cas d'un

