​Més de 800 furgonetes Volkswagen al cor de la Costa Brava

La FurgoVolkswagen aplegarà 800 furgonetes a La Ballena Alegre. Foto: La Ballena Alegre

Després de dos anys d'absència obligada torna The Originals Fest al càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. La icònica concentració, que arriba a la 18a edició, espera rebreal cor de la. Dels'aplegaran des de la clàssica T1 fins a la nova Bullit 100% elèctricaDes de l'any 2004 se celebra al Càmping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre la concentració demés gran de l'Estat amb la col·laboració de Volkswagen Vehicles Comercials. Tres dies i dues nits on els amants de les furgonetes de la marca VW s'apleguen en llarg cap de setmana ple d'activitats i exposicions.mostrarà en exclusiva als seus fans la variant de passatgers i la versió comercial dels nous models de la família ID. També comptarà amb la reinterpretació elèctrica d'un dels models més emblemàtics de la història de l'automòbil: el Bulli. A més, els assistents podran conèixer exclusivament els nous models 100% elèctrics de la marca, l'ID. Buzz i l'ID. Buzz Cargo.És imprescindible fer laa l'esdeveniment a la web de The Originals Fest per obtenir els regals i les sorpreses que l'organització hagi preparat per a l'ocasió. Els visitants, a més, podran passejar-se per un gran aparador de furgonetes a l'aire lliure., amb la col·laboració de La Ballena Alegre, va sortejar una inscripció al festival entre la seva audiència.

