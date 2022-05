Drogats, beguts i perduts per la muntanya: rescaten en helicòpter dos escaladors a Badalona

Els serveis d'van solucionar diumenge una situació d'irresponsabilitat de dos escaladors. En un dispositiu que va implicar un helicòpter de rescat, els Bombers, la Guàrdia Urbana de Badalona i els Serveis d'Emergències Mèdiques, dos escaladors van ser recollits de la zona del monestir deSegons explica La Vanguardia, la policia municipal de la ciutat va rebre un avís diumenge a la tarda sobre una persona que havia caigut d'una de les parets del monestir després d'intentar escalar-lo. Activat el protocol de socors en un cas similar, es van mobilitzar tots aquests serveis de protecció i emergència per a uLa patrulla policial que va accedir al monestir de Sant Jeroniamb traus al cap i al braç, que no podien moure's ni abandonar la zona pel seu propi peu. En el moment que els efectius del SEM van decidir donar l'alerta a l'helicòpter de rescat, els dos "escaladors". La policia va descobrir llaunes de cervesa buida a les seves motxilles.En aquesta circumstància,per determinar si la imprudència podria suposar una multa dper mobilitzar efectius de manera irresponsable. Això suposaria l'acusació de la Generalitat de Catalunya, que imposaria una sanció que pot arribar a suposar milers d'euros per als implicats. L'Ajuntament de Badalona, segons explica el rotatiu, també estudiarà una sanció o una multa.

