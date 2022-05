TikTok vol ser Twitch: arriben les subscripcions a la plataforma

La plataforma reina entre els més joves farà servir un mètode molt similar al de Twitch i començarà a cobrar certs imports als seus usuaris per tal de poder accedir a contingut o donar suport als seus creadors. Ara per ara només és una mesura que estaràEn concret, podran pagar una subscripció mensual que els donarà excés a contingut exclusiu. A més a més,De moment, aquesta nova funció només estarà disponible perTot i això, la idea és estendre les subscripcions a escala mundial d’aquí a pocs mesos per un preu aproximat de 4,99 euros al mes.Els únics requisits que es demanen als creadors de continguts que vulguin obrir una subscripció és que tinguin 18 anys o més, un mínim de 1000 seguidors i compleixin les regles de comunitat de TikTok. Pel que fa als subscriptors, l'únic requisit és tenir 18 anys o més.

