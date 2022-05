Què és un crim d'honor i a quins països d'Europa se'n segueixen produint?

Albània. Sobretot ocorren al nord del país i era conegut amb el fenomen de flood feuds. Es tracta de venjances entre els homes, que històricament eren més comuns que els crims d'honor contra les dones, tot i que també se'n practiquen.

Sobretot ocorren al nord del país i era conegut amb el fenomen de flood feuds. Es tracta de venjances entre els homes, que històricament eren més comuns que els crims d'honor contra les dones, tot i que també se'n practiquen. Xipre. El concepte d'honor de la família és molt fort a Xipre i la idea d'"honor" sovint s'utilitza com una excusa per practicar violència domèstica. L'honor és un concepte socialment arrelat a la cultura xipriota i permet que els crims no es classifiquin ni nomenin.

El concepte d'honor de la família és molt fort a Xipre i la idea d'"honor" sovint s'utilitza com una excusa per practicar violència domèstica. L'honor és un concepte socialment arrelat a la cultura xipriota i permet que els crims no es classifiquin ni nomenin. França. La gran comunitat immigrant de França, que prové principalment d'Algèria, Marroc i Tunísia, comet crims d'honor. A més, tradicionalment França donava clemència als delictes d'honor, sobretot a les dones que havien comès adulteri. El 2010, Le Monde va fer públic un cas en què va morir un bebè de només dos dies en una família d'origen turc perquè havia nascut fora del matrimoni.

La gran comunitat immigrant de França, que prové principalment d'Algèria, Marroc i Tunísia, comet crims d'honor. A més, tradicionalment França donava clemència als delictes d'honor, sobretot a les dones que havien comès adulteri. El 2010, Le Monde va fer públic un cas en què va morir un bebè de només dos dies en una família d'origen turc perquè havia nascut fora del matrimoni. Alemanya. Entre el 1996 i el 2005 es van cometre 78 assassinats d'honor a Alemanya. Les dades es van fer públiques el 2011, i després no s'han fet més estudis oficials. Tot i això, la pàgina web ehrenmord.de detalla que durant el 2020 es van cometre 53 assassinats d'honor al país.

Entre el 1996 i el 2005 es van cometre 78 assassinats d'honor a Alemanya. Les dades es van fer públiques el 2011, i després no s'han fet més estudis oficials. Tot i això, la pàgina web ehrenmord.de detalla que durant el 2020 es van cometre 53 assassinats d'honor al país. Regne Unit. Les autoritats del Regne Unit estimen que cada any almenys una dotzena de dones són víctimes de crims d'honor, bàsicament en famílies d'origen asiàtic o d'Orient Mitjà.

Les autoritats del Regne Unit estimen que cada any almenys una dotzena de dones són víctimes de crims d'honor, bàsicament en famílies d'origen asiàtic o d'Orient Mitjà. Itàlia. L'honor ha sigut tradicionalment important a Itàlia i, de fet, fins al 1981 el codi penal del país n'establia les circumstàncies.

L'honor ha sigut tradicionalment important a Itàlia i, de fet, fins al 1981 el codi penal del país n'establia les circumstàncies. Suècia, Dinamarca, Noruega, Bèlgica i Suïssa. En aquests països s'han practicat crims d'honor, tot i que ha ocorregut en famílies d'origen pakistanès, afganès o kurd. Alguns dels països, com ara Bèlgica, n'han celebrat judicis per condemnar-ho.

