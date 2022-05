El Consorci d'Educació diu als directors que esperin instruccions de la conselleria sobre el 25%

Elha enviat una carta als directors per dir-los que no han d’atendre cap petició de cap entitat que reclami aplicari que és elque, en tot cas, se’ls adreçarà “per a qualsevol comunicació i als efectes oportuns”. Els partits i el Govern negocien a contrarrellotge per donar resposta a la sentència del TSJC. “És el Departament d’Educació qui té lade liderar aquestes actuacions. És qui ho està fent, seguint els passos legalment establerts, i per aquest motiu volem acompanyar i tranquil·litzar totes lesde Barcelona”, diu la carta a la qual ha tingut accés l’ACN, que insisteix que des dels centres no han de respondre aquests missatges “en cap cas, i menys encara implementar canvis de cap tipus” en el currículum.La missiva, signada per la gerent,, constata que alguns directors estan reben correus d’entitats, grups o associacions que intenten “pressionar” per prendre mesures per garantir que tot l’alumnat rebi l’ensenyament amb un 25% d’hores lectives en castellà.Massa comença la seva carta recordant que el TSJC va incoar incident d’execució forçosa el 4 de maig de la sentència que estableix un 25% de castellà als centres educatius de Catalunya, estimant parcialment la pretensió formulada per l’entitatde Catalunya i ordenant que s’executi la resolució judicial a través d’unes instruccions internes del departament en un termini de 15 dies.

