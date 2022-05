Escenes de pànic a Rodalies: portes que no s'obren i vidres trencats a causa del fum

El pèssim servei de @renfe ens acabara matant. El tren s'ha aturat i incendiat a Llinars del Vallés. Les portes no s'obrien i els vagons s'omplien de fum. Escenes de pànic i asfíxia que han acabat amb vidres trencats. pic.twitter.com/UUOSG3IOmR — Marc Barres (@Marc_Barres) May 24, 2022

L'R4 presenta retards de mitja hora

Nova jornada ambA l'estació de Llinars del Vallès s'han viscut escenes de pànic, segons denuncien diversos usuaris a les xarxes, a causa d'un incident mecànic en un comboi.s'ha aturat a l'estació del Vallès Oriental a causa dels eixos enfrenats de l'aparell. Aquest fet ha provocat que sortís fum i comencés a inundar certs vagons.A causa d'aquest incident, les portes dels combois no s'obrien. Com expliquen els mateixos usuaris,. Diversos viatgers parlen d'escenes de pànic per intentar agafar aire a causa de les portes tancades, que s'han acabat obrint més tard. L'incident s'ha produït cap a les 8.30 hores.La xarxa ferroviària de Catalunya també viu retards de més de mitja hora en una de les seves línies principals.per una incidència en la infraestructura que s'ha produït durant les tasques de manteniment que Adif realitza a la xarxa, segons informa Renfe. A conseqüència d'això,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor