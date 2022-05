Òmnium demana a l'ONU que identifiqui i sancioni els responsables del «Catalangate»

ha demanat unaen el si de lesper "identificar i sancionar" els responsables del. L'entitat reclama un informe "realment independent i imparcial" sobre l'massiu a líders socials i polítics catalans independentistes. D'aquesta manera, l'entitat obre una altra via per treure l'entrellat del cas d'espionatge, que se suma a les diverses querelles que han presentat els independentistes.El president de l'organització,, ho ha demanat per carta a l'alta comissionada pels Drets Humans de l'ONU,A parer d'Òmnium, l'espionatge suposa "una violació dels drets humans". També critica la investigació "nul·la" del govern espanyol, la "manca total" d'explicacions i respostes "satisfactòries" i la "impunitat" dels responsables del Catalangate. Lanomés ha cessat la directora del CNI, però ha descartat comissions d'investigació mentre elja ha tancat la carpeta.Per tot plegat, Òmnium espera que les Nacions Unides pressionin Espanya per prendre mesures. L'entitat reclama a Bachelet que urgeixi les autoritats espanyoles a engegar unaper identificar i sancionar els responsables del "major escàndol de ciberespionatge il·legal mai conegut".Antich convida l'alta comissionada a demanar a Espanya que aturi "immediatament" aquesta pràctica "il·legal", que rescindeixi qualsevol contracte vigent amb-l'empresa israeliana que subministra el programari- o qualsevol empresa intermediària, que repari totes les "víctimes" del Catalangate, i quei reformi les lleis necessàries per "protegir la població dederivades de l'espionatge digital".

