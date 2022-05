Aquests són els deu noms finalistes per al segon nanosatèl·lit català

Els deu noms proposats que han arribat a la fase final de votacions són: Borinot

Carquinyoli

Espiadimonis

Espurna

Esquitx

Estel

Galet

Menut

Minairó

Tafaner

Lesper escollir eldelhan começat aquest dilluns, segons ha informat el Departament de Polítiques Digitals. Durant les dues primeres setmanes de maig, els espectadors del programa InfoK del Super3 han fet arribat, 50 més que les que es van rebre en la crida per posar nom al primer nanosatèl·lit català, de la qual en va sortir escollit el nom Enxaneta.D'entre totes les propostes, l'equip de l'InfoK i els responsables del llançament del satèl·lit n'. Els espectadors de l'InfoK podran. El segon nanosatèl.lit de la Generalitat de Catalunyatal com ha anunciat el Departament. Aquest nou llançament tindrà per missió l'amb la finalitat d'ajudar a

