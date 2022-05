La reina Sofia assisteix amb Covid a la trobada amb Joan Carles I

La retrobada entre Joan Carles I i la seva família no ha estat com s'esperava. A més, segons un comunicat de la Casa Reial, la reina Sofia ha donat positiu de Covid a la seva tornada de Miami.Tot i el contagi, la reina ha assistit al dinar que ha tingut lloc al palau de la Zarzuela, però s'hade la resta d'assistents. "La reina Sofia no ha pogut compartir el dinar en haver donat positiu a la seva tornada de Miami, tot i que s'ha quedat amb la resta de la família al saló del dinar amb una mascareta preceptiva i les mesures de ventilació corresponents", explica el comunicat emès per la Casa Reial.Pel que fa als termes en els que s'ha donat la trobada, el comunicat explica que el Joan Carles I ha manifestat la seva voluntat d'establir la seva, tot i que a nivell personal viatjarà a Espanya sempre que sigui possible per poder gaudir de la seva família i els seus amics més propers, amb la major privacitat possible.

