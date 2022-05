Així és el nou mirador de 360 graus de la torre Glòries

El mirador de 360 graus de ladeja està obert al públic. Des del passat 20 de maig ofereix vistes de la ciutat des de 125 metres d'alçada. Segons els seus impulsors, vol esdevenir un espai cultural multidisciplinari que "uneix art, tecnologia, divulgació científica i compromís ambiental".L'espai també acull l'única instal·lació artística permanent, multisensorial i transitable al sud d'Europa de l'artista contemporani. El projecte del mirador ha estat liderat per, a qui la propietària de l'edifici -Properties Socimi- ha encarregat el disseny i gestió del projecte multidisciplinari.Es tracta d'una obra d'art que, suspesa a la, "convida a reflexionar sobre les ciutats i la interconnexió que hi ha entre tots els elements que conformen l'ecosistema urbà". Lesper visitar tenen un cost de 15 euros i hi ha diferents modalitats. Totes les visites inclouen un servei d'audioguia en sis idiomes --.El projecte del mirador de la torre Glòries es va començar a estructurar el 2017, quan Merlin Properties va demanar a Mediapro que creés una proposta expositiva per a l'edifici, dissenyat pels arquitectesi inaugurat el 2005.

