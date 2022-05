Un terratrèmol de magnitud 2,5 sacseja Collserola i Barcelona

Confirmació de #Terratrèmol de magnitud 2.5 a Baix Llobregat https://t.co/exrvdgrThx — ICGC. Generalitat (@ICGCat) May 23, 2022

Unde magnitudha afectataquest dilluns al vespre. Segons informa l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), el sisme s'ha produït a una profunditat de 0,1 quilòmetres poc després de les nou del vespre.La tremolor s'ha pogut percebre, més enllà dels municipis propers a, situat al, a la capital catalana. De fet, alguns usuaris ho han compartit a les xarxes socials amb piulades com "Estic paranoic o hi ha hagut un terratrèmol a Barcelona fa cosa de cinc minuts? El llum del sostre s’ha mogut, us ho prometo".En aquests moments no consten danys personals ni materials. Tothom qui hagi notat el sisme pot comunicar-ho a l’Institut Cartogràfic i Geològic (IGC) omplint el Qüestionari macrosísmic individual que trobarà al web de l'institut.

