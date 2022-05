Com puc saber si estic vacunat contra la verola?

Lava causar fins a 500 milions de morts durant el segle XX. Eles vade verola humana a tot el món i només dos anys després l'(OMS) va decidir-la.Lacontra la verola humana va ser descoberta elpel metge britànic Edward Jenner. Tenir-la administrada pot, segons les autoritats mèdiques. A partir delesja que la malaltia era nul·la a tot el món. A Espanya, el mateix any se'n va suspendre la seva producció.Molts ciutadans tenen, doncs, unacontra la verola perquè van rebre la vacuna quan eren més joves. És el cas de tots els, any en què es va fer obligatori vacunar-se contra la verola. Durant la, segons l'Associació Espanyola de Vacunologia, el fàrmac es va administrar de forma irregular i, a partir de 1980, ningú el va rebre.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries,, ha assegurat que les persones". Això no obstant, per assegurar-se'n, el millor és-física o digital- oque es pot sol·licitar al centre de salut o per Internet.

