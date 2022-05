El COE no descarta una candidatura liderada per Catalunya als Jocs d'Hivern

No hi hauràentreper optar alsde 2030. El(COE) ha certificat el trencament de les negociacions entre les dues delegacions després d'onze reunions que no han tingut èxit i ha obert la porta, així, a unaper a Catalunya. La part catalana, que no descarta l'opció d'una candidatura en solitari, insisteix que vol acollir els Jocs d'Hivern i que, arribat el cas, el país està preparat per fer-ho sense l'Aragó.El president del COE,, ha dit que continuarà la tasca per poder presentar un projecte "tècnicament immillorable, sostenible en el social, l'econòmic i el mediambiental, que contribueixi a la regeneració del territori i que, alhora, respongui als requeriments i normes del COI". Fonts del Departament de la Presidència consultades permantenen que el COE ha de fer una proposta pròpia però insisteixen que Catalunya pot assumir els Jocs en solitari si s'arriba a aquest escenari.La delegació aragonesa, que prèviament havia acceptat un acord tècnic amb Catalunya, va desmarcar-se'n i des d'aleshores no s'ha pogut reconduir la situació, especialment per l'oposició del president aragonès,. En la reunió d'aquest dilluns, la part aragonesa volia tornar a discutir sobre punts que ja s'havien tancat en reunions anteriors i el COE ha optat per tancar la possibilitat d'una candidatura conjunta. No hi haurà, per tant, noves reunions com les que hi ha hagut fins ara.Tot plegat, mentre aquest divendres s'ha de signar elde la consulta sobre els Jocs d'Hivern, prevista pela l'. Als ciutadans delse'ls preguntarà si es volen "involucrar" en el projecte olímpic. Mentrestant, alel projecte olímpic no agrada a tothom i fa uns dies milers de persones es van manifestar per exigir al Govern desistir de la candidatura olímpica i plantejar un projecte alternatiu per al territori.

