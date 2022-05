Víctor Terradellas es dona de baixa de Junts i denuncia la manca de neutralitat de les primàries a Reus

L'espai convergent reusenc

per optar a l'alcaldia deamb Junts. A través d'un comunicat al qual ha tingut accés, ha assenyalat que el procés engegat al partit "no són unes primàries ni ho poden ser".Segons ha explicat Teradellas, que també s'ha donat de baixa del partit, "els òrgans de la direcció han actuat sense cap mena de neutralitat" per afavorir, sempre segons les seves paraules, l'altra precandidata,. Aquesta, per tant, serà proclamada candidata a les municipals de 2023 pel partit de Carles Puigdemont a la capital del Baix Camp."No vull ser partícip d’aquest joc", ha manifestat Terradellas a l'escrit, en què de passada ha denunciat "presumptes errors, l'expulsió del grup local de WhatsApp, informació amagada,, i pèrdua de confiança, obstacles per part del partit". També ha apuntat que no ha tingut la possibilitat d'exposar el seu programa als afiliats, raó per la qual "deixo la candidatura a primàries i Junts com a organització". Amb tot, ha precisat, "això no vol dir que deixi la política, ni que hagi perdut les ganes de treballar per Reus i per Catalunya"."Junts ja tenia una candidata triada (Pallarès) pels seus dirigents nacionals actuals., ha lamentat Terradellas, qui també ha revelat que va posar damunt de la taula la possibilitat de construir una candidatura unitària que "va ser rebutjada". L'escrit també qüestiona "el tema d'acumulació de càrrecs, que gairebé semblen vitalicis" de l'actual regidora i delegada del Govern al Camp. "20 anys en política, des de subgovernadora del camp de Tarragona pel PSOE del 155, avui acumula com a mínim quatre càrrecs. Amb tanta feina, se’n pot fer algun de bé?", ha exposat finalment.Un cop el batlle de Reus,, va anunciar la seva renúncia a presentar-se a les eleccions municipals de 2023, i amb el comiat de la regidora Montserrat Vilella, l'espai convergent va semblar articular-se a la capital del Baix Camp al voltant de Teresa Pallarès, de cara als comicis de l'any que ve.La presentació de la precandidatura de Víctor Terradellas a les primàries va ser, per a molts, una sorpresa. Un "error informàtic" en el procés, es va apuntar des de l'agrupació local, va fer que s'optés per repetir unes primàries que Terradellas va arribar a impugnar, tot afirmant que havia reunit prou avals entre els militants, i que havia estat notificat pel partit d'aquest fet.Justament aquesta tarda de dilluns era prevista una xerrada de Terradellas a El Círcol de Reus per exposar les seves propostes a militants i simpatitzants de Junts per liderar la candidatura del partit de Puigdemont a la capital del Baix Camp per a les eleccions municipals de 2023. Feta pública la renúncia, és d'esperar que en breu es confirmi que Pallarès esdevé la candidata de la formació per a la cita electoral que viurem justament en un any.

