Almenys 67 casos de verola del mico en una desena de països europeus

La situació a l'estat espanyol

El(ECDC) té registrats, per ara,en una desena de països europeus. Així, més enllà de, el, que ja havien detectat casos durant els darrers dies, se sumenal llistat d'Estats que han detectat positius en verola del mico.L'organisme europeu assegura que. La transmissió de persona a persona es produeix a través del contacte estret amb material infecciós de les lesions cutànies d'una persona infectada, a través de les gotes respiratòries en contactes llargs cara a cara i a través de fòmits.Tot i això, l'ECDC: "El predomini dels casos de verola del mico diagnosticats entre homes que tenen relacions sexuals amb homes i la naturalesa de les lesions que presenten alguns dels casos suggereixen que la transmissió es va produir durant les relacions sexuals".Segons l'avaluació epidemiològica de l'organisme, la probabilitat que la verola del mico es propagui a persones que tenen múltiples parelles sexuals es considera "alta". "", ha dit la comissària europea de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides.Pel que fa a l', el Ministeri de Sanitat ha confirmatdel mico a l'Institut de Salut Carlos III. A més, n'hi hadels resultats de seqüenciació. Sanitat ha explicat aquest dilluns que 9 casos més han donat negatiu i, per tant, es descarten.D'altra banda, hi hade les mostres. Els mètodes utilitzats per l'Institut Carlos III són mitjançant, dos passos que permeten fer una confirmació al 100%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor