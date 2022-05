Luis Enrique torna a encendre el madridisme: amb qui va a la final de la Champions?

🤔🏆 ¿Quién quiere que gane la Champions Luis Enrique?



💥 "Ninguna respuesta que pueda dar será del agrado de todo, pero como me gusta ser justo, si alguien merece ganarla es..." pic.twitter.com/Z1hlQMdN3b — MARCA (@marca) May 23, 2022

Cada vegada queparla del, els aficionats madridistes acaben escaldats. Així ho demostren les últimes paraules del seleccionador espanyol, en les quals no ha hagut d'atacar el club blanc per irritar els més radicals.La pregunta ja anava amb intenció: "Com a seleccionador nacional espanyol, qui li ve de gust que guanyi la final de la?". La primera reacció de l'extècnic del Barça ha estat riure, acompanyada d'un llarg silenci. "", ha sentenciat Luis Enrique.El seleccionador ha desenvolupat la resposta: "Cap resposta que pugui donar agradarà a tothom. Llavors,. Tot i això, ha asseverat que "com que m'agrada ser just, crec que si algú mereix guanyar la Champions és el Reial Madrid".La resposta deixa entreveure que la victòria blanca no és el principal desig de Luis Enrique, i així ho han entès els madridistes, que ràpidament han difós el vídeo a les xarxes socials amb crítiques per no dir clarament que vol que guanyi el Madrid.digués el que digués, hi hauria gent enfadada, i així ha estat.

