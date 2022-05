Tres-cents directors dehan alertat aquest dilluns al conseller d’Educació,, d’un “col·lapse real” en el sistema que no pugui garantir el funcionament de l’escola pública “amb uns estàndards mínims de qualitat”.Ho han expressat a través d’unconjunt que es farà arribar al titular del departament, on també han denunciat una “sobrecàrrega burocràtica, laboral i de gestió”, sense disposar “de cap recurs addicional” per part de l’administració.En aquest sentit, recorden que equips, així com diversos professionals del sector estan vivint un escenari “d’esgotament i tensió” derivat de “la manca de planificació i recursos”. “És evident i molt preocupant”, afirmen.D’altra banda, han aprofitat per advertir que es tracta d’una situació “” que no es pot perpetuar en el temps. Així, exigeixen “mesures i no paraules” a les demandes que s’han fet arribar de forma reiterada al departament.És el cas del desplegament del decret d’inclusiva; el volum, la idoneïtat i la qualitat de les formacions plantejades; la gestió de la resolució judicial del 2; o bé la necessitat d’hores de coordinació necessàries per planificar l’acció docent, tutorial i coordinació de tot l’equip.També el desplegament deld’Educació Infantil, Bàsica i Batxillerat, o la necessitat de recuperar i millorar les plantilles d’abans de les retallades. “Com a direccions responsables dels centres educatius d’aquest país hem de vetllar per la qualitat de l’educació pública i inclusiva i, és per això, que continuarem prenent mesures al respecte”, afirma el manifest.

