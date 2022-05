Aconsegueixen crear tomàquets que generen tanta vitamina D com dos ous

Un grup d'investigadors ha aconseguit crear unsquetantacom la que tenen dos ous gràcies a una modificació genètica. I és que la vitamina D,, no abunda en la societat:de persones al món en tenen dèficit.Aquesta hormona és el. Per tant, l'acció del sol sobre la pell és la principal font d'aquest compost que, si no n'hi ha, es pot trobar enElsen tenen quan estani també a les, però la perden quan maduren.Investigadors de diversos països han aprofitat una de les "rutes" que segueix aquesta vitamina als tomàquets"La provitamina D3 [que sorgeix de l'acció dels raigs de sol sobre la pell] se sintetitza al tomàquet com un intermediari en la producció de colesterol", ha explicat la principal autora del treball,El que han fet els científics és eliminar l'activitat que provoca aquesta conversió i la vitamina D s'acumula en grans quantitats als tomàquets, tant verds com madurs.. Gloria Torres, responsable d'investigació i desenvolupament en una empresa biotecnològica ha destacat que queda el repte d'augmentar la vitamina al fruit. Això no obstant, ha optat també per una altra alternativa: "A més, l'estratègia es podria millorar si s'edita amb altres plantes". I és que amb el mateix mètode, els pebrots o les albergínies podrien acabar generant la provitamina necessària.

