El celebra eleccions el 12 de juliol i viu un procés històric. Per primer cop hi ha dues candidatures en pugna. No hi ha eleccions sense mítings i si dimarts passat,, membre de l'actual junta de reunia un públic nodrit per presentar la seva candidatura , aquest dilluns ha estat(Trea Capital, exmembre de la directiva) qui ha fet el seua la seu de l'entitat, després de presentar el seu projecte davant els mitjans. És clar que els mítings en un cenacle tan patrici com el Cercle són una altra cosa. Es fa impensable en un altre lloc que entre els assistents s'aixequi algú demanant que els dos candidats es posin d'acord.Cañadas i Guardiola van aplegar un nombre de gent similar i aquest fet ha deixat una sensació de combat obert i incert. Cañadas ha reclamat "recuperar la veu del Cercle per continuar liderant tots els debats en cada moment". L'aspirant ha explicat ladel Cercle des de la seva fundació a finals dels anys cinquanta i la seva vigència enmig d'un context de crisi en molts terrenys que s'està vivint, des de la crisi energètica al conflicte d'Ucraïna. Els valors de, fundacionals del Cercle, estan qüestionats i cal preservar-los, ha sostingut, per referir-se a la urgència de "governar la globalització" i fer-ho tenint present els problemes de l'exclusió i la cohesió social. Ha posat el focus sobre el fet que creix el desarrelament de sectors socials envers les institucions i cal plantejar-se preguntes incòmodes ("per què un 40% dels francesos voten Le Pen?").Cañadas s'ha queixat de ladel Cercle en temes essencials, com el de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha anunciat, en cas de guanyar, un equip molt transversal, "amb moltes sensibilitats sociopolítiques però també de sectors". Ha dit que nota a faltar manca de transversalitat en el Cercle, on ha estat poc present, per exemple, la realitat de les pimes.Respecte a Europa, Cañadas ha advocat per la necessitat de constituir-se com aper poder participar en els grans debats sobre la UE, "sense la necessitat de tenir una oficina a Brussel·les". Com tampoc cal, per influir a l'Estat, obrir una oficina a Madrid, en al·lusió a una proposta de Guardiola.Catalunya versus Espanya, pendent de resoldreSobre el, Rosa Cañadas ha estat poc explícita. Ha advocat per recuperar la nota d'opinió que es va fer en temps de Juan José Brugera i que feia propostes per modificar l'autogovern i el funcionament del model territorial. Ha considerat que aquest text podria reunir molt de consens i que, en tot cas, la relació Catalunya-Espanya "és un tema pendent de solució".Cañadas ha defensat la conveniència d'aprofitar el capital humà dels socis de l'entitat, més enllà d'organitzar conferències. Ha assenyalat que "Barcelona ha dei actuar més com a". "No he escoltat els darrers temps al Cercle parlar de la Mediterrània, que té tanta incidència en la nostra economia". Cañadas ha dit que els models del passat "no serveixen".La candidata ha defensat una major igualtat de gènere, tot i bandejar una paritat formal:. Com també dur la transversalitat a tots els àmbits, amb presència de joves i d'intel·lectuals i acadèmics que "siguin crítics, no que diguin el que els empresaris volen escoltar" i en aquest sentit ha citat com a referents EA una pregunta sobre eli els estatuts, ha explicat que havia demanat durant mesos una reunió amb la junta per estudiar adequar la normativa electoral. Ha considerat "poc ètic" que es poguessini que les eleccions es volguessin convocar a finals de juliol. Cañadas també ha criticat que es comencessin a buscar avals molt abans de la convocatòria electoral i s'ha mostrat convençuda que caldrà reformar els estatuts. Ha confiat que les eleccions "siguin exemplars".En l'acte al Cercle, diversos socis han preguntat a la candidata. Alguns dels presents han mostrat el seu suport explícit a la candidata, comUn dels presents,, s'ha felicitat que per primer cop hi hagi eleccions i que "no estiguem tutelats". Valls, soci de fa molts anys, ha destacat el caràcter històric d'aquestes eleccions. Però també hi ha socis que lamenten que no s'hagi pogut arribar a un consens entre totes dues candidatures. A la pregunta de si encara seria possible un acord per evitar les eleccions, Cañadas ha respost: "Sí, que l'altre candidat vulgui integrar-se en la meva candidatura".A la sortida de l'acte, un històric de l'entitat,mostrava satisfacció pel fet que per primer cop, el Cercle vivia un moment d'elecció democràtica. "Això és un moment històric". Aquesta és una reflexió molt repetida aquests dies entre la gent del Cercle. Unes eleccions a la burgesia no són gaire habituals.

