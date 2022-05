Vettel persegueix en patinet uns lladres que li han robat la motxilla a Barcelona

Ensurt de tot un campió del món deha patit un robatori aquest dilluns a les vuit del matí, segons ha informat El Periódico. El guanyador de quatre mundials es trobava amb la seva família passejant per la capital catalana després que aquest mateix diumenge se celebrés el gran premi alEl pilot alemany ha baixat del cotxe davant d'un hotel al centre de la ciutat quan uns lladres han aprofitat per robar-li la motxilla de dins del vehicle. En aquell moment, Vettel s'ha adonat que dins la bossa hi havia unsamb. Ha estat llavors quan el pilot ha decidit agafar uni perseguir-los seguint les ordres que li indicava l'iPhone.Mentrestant ha trucat als, que han pogut localitzar Vettel. Els agents han intentat convèncer-lo de dirigir-se cap a comissaria per presentar una denúncia, però el pilot deha insistit a mantenir la persecució.Finalment, el GPS s'ha aturat en un establiment comercial del districte de. Els auriculars es trobaven dins d'una, fet que ha fet pensar a la policia catalana que els lladres els han tirat un cop s'han adonat que podien ser localitzats.

