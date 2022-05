L'FBI emet una ordre de cerca i captura contra Cao de Benós

No sé por qué hoy todo el mundo me busca. Estoy en Jerusalén, al lado del Gólgota comiéndome un durum de falafel. pic.twitter.com/AYGcIflu1O — Alejandro Cao (@DPRK_CAODEBENOS) May 23, 2022

L'ha emès una ordre de crida i cerca contra el català. L'acusen de "conspirar" per ajudara eludir unes sancions econòmiques imposades pels. L'ordre emesa concreta que Cao de Benós hauria treballat amb un ciutadà estatunidenc per proporcionar "il·legalment" serveis de tecnologia blockchain i criptomonedes a Corea del Nord.Així, apunta que el 2018 Cao de Benós va reclutar l'expert en el marc de la "" i va organitzar el seu viatge a Corea l'abril del 2019, en violació de les sancions interposades pels EUA. Afegeix que va comptar amb l'ajuda d'un ciutadà anglès.En l'ordre, s'especifica que se sap que Cao de Benós viuria ara ai hi consten els noms amb els quals se'l coneix, és a dir, no només Alejandor Cao de Benós sinó també. L'FBI demana que qualsevol persona amb informació es posi en contacte amb l'FBI o amb l'ambaixada o el consolat americà més proper.La seva reacció no deixa ningú indiferent. "No sé per què avui tothom em busca. Estic a, a la banda delmenjant-me un", ha assegurat mentre adjuntava la foto del menjar.

