«Apagada analògica» al transport públic: la fi de les targetes de cartó serà la tardor del 2023

serà el torn de fer, i uns dos o tres mesos després deixar de banda les corones i començar amb el sistema de pagament per quilòmetre", ha explicat Ricard Font, secretari general de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, aquest dilluns al matí.Aquest anunci s'ha emmarcat durant una trobada informativa per detallar els nous terminis del desplegament de laque acumula un retard de més de sis anys -estava previst que entrés en funcionament el 2016. "La revolució és que, amb bonificacions per llargada del trajecte (serà més econòmic en proporció un Portbou-Amposta que un Girona-Figueres) i", ha recalcat el secretari general de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori."Hi haurà unaamb tarifa plana, que calculem que serà uns 10 quilòmetres a la rodona, i el preu anirà pujant progressivament a mesura que facis quilòmetres amb transport públic", ha detallat Font, que ha volgut deixar clar queEl Govern ha fet un nou pronòstic amb lai preveu que estiguiPer fer-ho possible, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori va licitar divendres passat per un import de 21,6 milions d'euros les màquines validadores de la T-Mobilitat que s'hauran d'instal·lar a busos interurbans, busos urbans, estacions de Rodalies i estacions d'FGC d'arreu de Catalunya. "El nou títol de transport ja està en marxa als 36 municipis de l'AMB i calculem que leso principis del 2023", ha dit Font.En paral·lel a la instal·lació del maquinari per a la T-Mobilitat a busos, tramvies i estacions d'arreu de Catalunya, el Govern aniràde Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona o Terres de l'Ebre. D'aquesta manera, al llarg d'aquest any s'integrarà l'Alt Pirineu amb Lleida, el Solsonès amb Barcelona i la Garrotxa amb Girona. De cara al 2023, serà el torn de l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva d'integrar-se amb l'ATM Girona.

