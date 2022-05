La cupaire Núria Gibert renuncia a l'acta de regidora i marxa del govern de Sant Cugat

La política et dona l'oportunitat de conèixer grans persones dedicades a millorar el benestar de la gent. Ha estat un plaer treballar amb tu, @Nudenu. Mai oblidaré com vam treballar colze a colze en els dies més durs de la pandèmia. Et desitjo el millor, ara i sempre 🤗. Seguim! pic.twitter.com/FM23Kw8vN3 — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) May 23, 2022

Pensar diferent no ha impedit que féssim possible el canvi a #santcugat Pensar diferent ens ha portat a fer polítiques més reals, sempre des del diàleg, per i per a les persones. I la cosa avui va de persones. Gràcies @Nudenu per escoltar, discutir i consensuar. Continuarem així! pic.twitter.com/MayOqG625F — Pere Soler Artalejo / S❤️M Sant Cugat (@SolerPere) May 23, 2022

La CUP es prepara per defensar el tripartit

a les files del govern (ERC-PSC-CUP) de Sant Cugat. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància,, ha presentat la sevade l'Ajuntament per motiusUna renúncia -treballada des de fa temps en el si de l'assemblea local- que respon a uni amb la necessària transmissió de coneixements i treball".L'actualja hauria comunicat a l'alcaldessa(ERC) i al primer tinent d'alcaldia(PSC) aquesta decisió el passat 19 d'abril. Així doncs, Gibert oficialitzarà el seude regidora durant el pròximUna vegada aprovada la renúncia en sessió plenària, Ingla haurà deper delegar les competències de la cupaire a l'espera de la, previsiblement de cara al ple de juliol. En la mateixa línia, està previst que la cartera de Gibert se la quedi, i aquest relegui Joventut, Participació i Barris a la nova persona entrant; encara per conèixer.Gibert ha reivindicat la perspectiva de la CUP a l'hora d'entendre lades d'una mirada "no professional sinó de" mentre exposa quecom a representant electe. Des del govern, l'alcaldessa Ingla i Soler han reaccionat a la seva marxa a través de les xarxes socials.Abans com a portaveu de la CUP a àmbit nacional, Núria Gibert i Dasca va arribar al consistori santcugatenc com a regidora l'anyi va ser una de les peces clau en la formació històrica delper arrabassar l'alcaldia a 32 anys de governs convergents.L'any que ve, amb els comicis municipals a tocar, Gibert donava compliment al seu-el màxim estipulat per les pròpies bases de la CUP-. Aquesta notícia també coincideix amb ladel partit antisistema a l'hora de presentar el seu candidat de cara a lesPròximament, la CUP anunciarà qui serà la nova persona que entrarà en substitució de Gibert.

