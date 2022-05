L'infantil femení del Barça guanya la lliga masculina

Fet insòlit en elformatiu. L'equipdelen categoria infantil ha guanyat la segona divisió de la. I no de qualsevol manera. Les jugadores blaugrana han aconseguit per ara guanyar els 28 partits que han disputat. Resten dues jornades per acabar la competició i encara aspiren a tancar el curs imbatudes.La festa va ser completa el passat cap de setmana a la ciutat esportiva. A més de sellegar el títol lliguer, l'equip que entrenava vèncer per nou a zero al. Tot plegat ve perquè l'equip va decidir jugar en la categoria masculina, malgrat que latambé organitza un torneig femení.A més del ple de victòries que es pot tancar en les dues últimes jornades de la competició, l'infantil femení del Barça suma unes xifres increïbles en el registre golejador: 235 gols a favor i només nou en contra. Lade l'equip,, ha sumat un total de 88 gols. Números espectaculars que albiren un futur molt bo pel futbol femení blaugrana.

