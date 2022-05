Ucraïna condemna a cadena perpètua el primer soldat rus jutjat per crims de guerra

Altres notícies que et poden interessar

Primer sentència judicial per la guerra a. Un tribunal deha condemnat aquest dilluns ael soldat rus, de 21 anys, segons informa l'agència ucraïnesa Ukrinform. Es tracta del primer militar rus condemnat per crims de guerra per la invasió russa d'Ucraïna que va començar el 24 de febrer.Shishimarin estava acusat de matar, un civil ucraïnès de 62 anys mort amentre anava en bicicleta, quatre dies després de l'inici de la guerra. Durant el judici, el militar rus va declarar-se culpable, va demanar perdó pel crim i va assegurar que va disparar per ordre d'un superior. El jutge ha conclòs que l'acusat va disparar diverses vegades al cap a laEn concret, ha estat declarat culpable d'"d'acord amb la clàusula segona de l'article 438 del Codi Penal d'Ucraïna". Aquest article contempla penes de presó per "tractament cruel de presoners de guerra o civils, deportació de població civil perquè facin treballs forçosos, saqueig de recursos naturals en territoris ocupats, ús de mètodes de guerra prohibits internacionalment o qualsevol altra violació de les normes de guerra reconegudes pels organismes internacionals".El deés el primer dels més de 9.000 processos que les autoritats ucraïneses han obert per crims de guerra des de l'inici de la invasió russa, desencadenada fa gairebé tres mesos per ordre del president de, qui dies abans havia reconegut la independència de les autoproclamades repúbliques de​​​​​

