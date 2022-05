Joan Carles I dinamita l'estratègia de la Zarzuela i la Moncloa pel seu retorn

Fa molts mesos quetreballaven per undel rei emèrit, que aquest dilluns s'ha reunit amb el seu fill, Felip VI, a palau . Es tractava de fer compatible el desig de retornar de, una aparent normalització de la seva relació amb la resta de la família reial, amb la necessitat d'algun gest de l'exmonarca assumint les seves responsabilitats després d'un cúmul d'escàndols econòmics i sentimentals. L'objectiu era establir unentorn del rei actual idel seu pare. El president espanyol,ha demanat en diverses ocasions que l'exmonarca donésdavant de les "informacions pertorbadores" sobre ell. La vegada en què ho va fer més explícitament va ser l'octubre passat en una entrevista a La Sexta, i ho ha anat repetint amb posterioritat. La missió era difícil i s'ha desvetllat impossible.per part de l'emèrit, que diumenge va contestar en to burleta a la pregunta d'una periodista sobre si pensava donar explicacions:. Aquesta va ser, de fet, una resposta clara a Sánchez. En aquell moment, tots els esforços de la Moncloa i la Zarzuela se'n van anar en orris. L'exrei s'ha convertit en un element incontrolable per a la Corona i l'executiu.Monarca i rei emèrit han mantingut unaa la Zarzuela, de prop de quatre hores, segons ha informat El Confidencial, amb anterioritat al dinar familiar. En aquesta trobada, segons algunes fonts amb certa tensió, no hauria participat ningú més. La Casa Reial no ha fet cap valoració del viatge ni de l'estada a Sanxenxo i ha mantingut tothora l'agenda prevista en aquests dies, com tampoc s'han fet públiques fotografies de l'encontre.Un periodista tan ben informat sobre el que passa a la Casa Reial comha explicat avui que a la Zarzuela es considera unael desenvolupament de la visita de l'emèrit a l'estat espanyol. De fet, quan es va fer públic que el pare del rei tornaria, ja es va especificar que es tractaria d'un retorn breu, ja que l'estada a Abu Dhabi seria permanent, i que les seves visites a Espanya es farien sempre en un marc "privat" i amb discreció. Tot el contrari del que ha passat. La Fiscalia va aplanar el camí al retorn quan va decidir, el març passat, tancar totes les investigacions contra l'exrei. Les irregularitats fiscals que es van detectar es van produir quan Joan Carles I era rei i, per tant,. O bé havien prescrit. Felip VI ja va voler distanciar-se del pare quan va renunciar a la seva herència ique li corresponia, en un intent de desvincular-se dels escàndols de corrupció de l'emèrit.Però un cert pacte no escrit amb l'emèrit requeria aquests gestos i sensibilitat. No només no s'han produït, sinó que ha estat tot el contrari. En aquests moments de la seva vida, Joan Carles de Borbó no sembla disposat ni tan sols a una disculpa teatral forçada del tipus "m'he equivocat, ho sento molt, no tornarà a passar" que va pronunciar després de la caiguda de Botswana.ha estat un símbol del que la Moncloa no volia. La visita a la Zarzuela ha semblat més la coartada d'unes regates que a l'inrevés. La imatge d'un Joan Carles I entre amics rics a Sanxenxo, el seu posat satisfet entre esportistes d'elit, cognoms de tuf franquista i polítics qüestionats han estripat el full de ruta deper a aquesta visita.Des de la vigília de l'arribada de l'emèrit, la Moncloa ha insistit en la necessitat de les "explicacions". Ho va exigir la vicepresidenta, dijous passat, qui es va referir a les informacions "inquietants" sobre les actuacions emèrites. La portaveu,, va tornar-hi i aquest dilluns ja ha conclòs que Joan Carles de BorbóEl to de la Moncloa ha anat pujant a mesura que passaven els dies de regata, i ho feia encara més la dels ministres de Podem. Si Yolanda Díaz, la setmana passada, reclamava al retornat "rendir comptes", el ministre Alberto Garzón ja el definia com a "delinqüent".La Zarzuela, previsora, va fixar un perfil baix a la retrobada familiar a palau. No estava a l'agenda de la Casa Reial, amb l'argument que es tractava d'una reunió familiar, no pas institucional. Tampoc es van donar detalls de quins membres de la família hi serien presents. La princesa d'Astúries és a Gal·les. La, que es trobava a Miami, ha estat present, com també la reina Leticia.Joan Carles de Borbócom si aquí no hagués passat res. Però s'ha convertit en un fort element deen la persona del seu fill. Alliberat de l'ombra de la fiscalia, l'emèrit se sent lliure per fer el que consideri i no sembla disposat a deixar-se condicionar. Això no obstant, el seu previsible retorn per assistir a noves regates el pot acabar convertint en un destorb per a la Corona que durant prop de 40 anys va representar. Un recordatori d'anys de vi i roses, d'excessos i corrupcions. El seu amic i amfitrió a Sanxenxo,ja ha deixat clar que l'emèrit vol tornar aviat.

