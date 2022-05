Misteriós (i fracassat) intent d'entrar a l'edifici del Consell per la República

4:18 de la matinada d'un 12 de gener de 2021. Quatre individus entren al garatge de l'edifici on hi ha la seu del, ai molt a prop deli de la. Intenten accedir a l'edifici, però no se'n surten i al cap de gairebé dues hores marxen amb el mateix cotxe que havien arribat.Les imatges les ha revelat ara El Mundo i la defensa delscatalans va presentar una denúncia a lacontra els fets. En els vídeos es pot veure com quatre homes amb roba fosca i cares tapades amb mascaretes entren al garatge amb un cotxe de marca BMW. S'hi passegen una estona i acaben abandonant el lloc tal com havien arribat.L'edifici en el qual van intentar accedir, a banda de la del Consell per la República, acull seus d'organitzacions polítiques diverses entre les quals hi ha l'o la de l'(UNPO, per les seves sigles en anglès).

